Mentre le MX-02 e MX-03 condividevano alcuni degli stessi spunti di design futuristico, la MX-04 era completamente diversa. Svelata al Motor Show di Tokyo del 1987, la MX-04 era una sportiva a motore anteriore e trazione posteriore con pannelli in fibra di vetro rimovibili, ma non in un set unico bensì due diversi, il che permetteva di trasformare la vettura da una coupé con la parte superiore interamente vetrata a una roadster con fiancate aperte stile buggy da spiaggia. Spinta da un motore rotativo, questa sportiva che si trasformava in modo stravagante non ha mai avuto una reale prospettiva di produzione in serie, ma ben pochi sapevano che Mazda stava già sviluppando la MX-5 e, infatti, solo due anni dopo arrivò il più famoso dei modelli MX.