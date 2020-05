Il mondo digitale ha un ruolo sempre più importante nella progettazione delle auto, non soltanto per le molte tecnologie – come la realtà virtuale – applicate allo sviluppo di soluzioni e componenti. E i giochi elettronici negli ultimi anni si sono avvicinati talmente al livello di realismo delle simulazioni professionali da rendere possibile integrare le esperienze dell’ingegneria con quelle dei giocatori, ricavando importanti indicazioni per i prodotti futuri. Ford ha deciso di consolidare questo rapporto creando dapprima un proprio team ufficiale di videopiloti, chiamato Team Fordzilla, e in seguito coinvolgendo l’intera community dei gamers nella creazione della sua prima racing car virtuale.