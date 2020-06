La vettura è stata progettata secondo il programma Citroën Advanced Comfort che prevede sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e sedili Advanced Comfort. Secondo quanto dichiarato dal costruttore francese grazie all’ambiente decisamente luminoso, merito di una linea di cintura non eccessivamente alta e del tetto in vetro, è possibile ritrovare un comfort della mente, indotto da interni rilassanti. Al centro della plancia c’è un grande display touchscreen da cui è possibile controllare numerose funzioni della vettura ed è possibile vedere come anche la strumentazione sia digitale. Più in altro troviamo un grande head up display. La presentazione ufficiale della nuova C4 si terrà il prossimo 30 giugno.