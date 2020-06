L’interno, grazie al pianale piatto «offre lo spazio di una vettura di segmento D mentre l’ingombro esterno è da segmento C. Per il design abbiamo abbinato il minimalismo dello stile giapponese moderno con i contenuti hi-tech, ma evitando volutamente il consueto schermo al centro della plancia. Per la console invece ci siamo ispirati al “coffee table” da salotto, è scorrevole e diventa il punto centrale dell’abitacolo». Tutto il progetto è improntato a una «semplicità elaborata», spiega ancora Arroba, con una considerazione di fondo: «L’automobile è di fatto l’evoluzione del cavallo, un concetto antico eppure attuale perché connesso con un essere vivente, bello e che si muove con forza ed eleganza».