L’Opel Mokka di prossima generazione realizzata sulla piattaforma CMP del gruppo Psa anticipa lo stile dei nuovi modelli del costruttore tedesco dal 2020 in poi. Mark Adams, Opel Design Vice President e il suo team hanno sviluppato una filosofia stilistica che combina chiarezza ed espressività. Il guidatore ora visualizza un Pure Panel, un cruscotto ad alta tecnologia completamente digitale. «Sulla nuova Mokka debutta il Pure Panel. I due display di grandi dimensioni, perfettamente integrati in un formato orizzontale, con un numero minimo di controlli fisici e chiare informazioni digitali pulite, creano insieme un’esperienza ottimizzata per il cliente», ha dichiarato Adams.