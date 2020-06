Il progetto EX1 presenta un approccio risolutamente sportivo. Prototipo marciante, è stato sviluppato dalla squadra di Jean-Christophe Bolle-Reddat, responsabile della realizzazione delle concept car Peugeot in seno all’ADN, il centro creativo di PSA Peugeot-Citroën. Bolle-Reddat è entrato nel gruppo nel 1987, all’età di 23 anni e, parallelamente a questa posizione ufficiale, è sempre stato il fedele complice di Gérard Welter (precedente responsabile dello Style Peugeot) per la sua collaborazione nelle “avventure” WM e WR. Al primo sguardo, la EX1 ricorda diversi progetti già realizzati in passato dal marchio. Pensiamo ad Asphalte (1996) e alla 20Cup (2005), roadster dello stesso calibro, concepiti con il medesimo spirito, con una carreggiata estremamente stretta per la prima e una ruota unica posteriore per la seconda.