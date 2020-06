«Ci trasformiamo sempre più in un marchio digitale e stiamo implementando il sistema per poter controllare diverse funzioni della vettura direttamente dallo smartphone per la massima comodità dell’utente», racconta Klaus Zyciora Bischoff, responsabile del design del gruppo Volkswagen. «La ID.3 è concepita per essere sempre connessa ed aggiornarsi in rete. Questo non solo aumenta le funzioni, ma ci permette anche di cambiare il design del sistema multimediale ogni volta che desideriamo, esattamente come accade per i nostri smartphone».