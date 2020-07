Alejandro Mesonero-Romanos lascia dopo quasi 10 anni la direzione del design di Seat e Cupra e il gruppo Volkswagen dove ha ricoperto varie posizioni nei diversi brand del colosso tedesco. Mesonero si unirà a partire da ottobre 2020 a un altro grande gruppo automobilistico che, al momento, non è ancora stato comunicato.

Alejandro Mesonero-Romanos è responsabile del design Seat dal 2011 ed è uno dei principali fautori insieme all’ex ceo Luca de Meo, oggi numero uno del gruppo Renault, del nuovo volto del marchio spagnolo grazie all’introduzione di un canone stilistico vincente e nuovi modelli come Ateca, Arona e Tarraco. Mesonero ha progettato anche la nuova generazione delle berline Ibiza e Leon e numerose concept car.

Prima di entrare in Seat, il designer spagnolo ha lavorato in Renault dove è stato responsabile di diversi progetti stilistici e ha guidato il reparto di Advanced Design dal 2007 al 2009. Nel 2009 è stato nominato direttore del Renault Samsung Motors Design in Corea. Dal 1994 al 2001, ha lavorato per il gruppo Volkswagen e diretto l’Exterior Design per diversi progetti dei marchi Seat, Volkswagen, Audi e Lamborghini. Alejandro Mesonero-Romanos è nato a Madrid nel 1968, si è laureato in Industrial Design presso la scuola Elisava di Barcellona e successivamente ha conseguito un Master in Automotive Design presso il Royal College of Art di Londra.