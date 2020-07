E’ giunto il momento di un restyling per la Bentley Bentayga, suv di lusso del costruttore inglese. La vettura si aggiorna in estetica e contenuti, rimangono invariate le dimensioni e la miriade di optional disponibili per personalizzare interni ed esterni. «Abbiamo ulteriormente accresciuto la personalità di questo modello lavorando in punti specifici come la griglia più squadrata, così come le cornici dei fendinebbia per un look ancora più possente», spiega Stefan Sielaff, responsabile del design Bentley durante la conferenza stampa virtuale organizzata per svelare il nuovo modello.