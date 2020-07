Supersportiva, open top, ibrida e in edizione limitata. Lamborghini svela la Sian Roadster, versione a cielo aperto della Sian presentata per la prima volta al Salone di Francoforte 2019. La vettura mantiene il design futuristico della Coupé, aggiungendo però, da autentica roadster, una nuova purezza delle forme grazie all’abitacolo open-top progettato dal team di design guidato da Mitja Borkert. La vista dall’alto rievoca l’iconico taglio periscopio della prima Countach, che corre trasversalmente dal cockpit al retrotreno, per poi culminare nei convogliatori aerodinamici alle spalle di conducente e passeggero. Le lunghe linee flessuose e scultoree, abbinate alle caratteristiche ali aerodinamiche le conferiscono un profilo potente e inconfondibile.