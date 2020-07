La griglia anteriore ha dimensioni ridotte e nasconde i sensori per il rilevamento degli ostacoli dei sistemi di assistenza alla guida ProPilot. Il logo Nissan, con un design inedito, è posizionato al centro della griglia ed è illuminato in modo nitido grazie a 20 Led. La parte inferiore della griglia è delimitata da un bordo sottile che si illumina, insieme al logo, quando la vettura è accesa. I proiettori a Led realizzano una firma luminosa che reinterpreta il principio stilistico V-Motion. «Le proporzioni esterne di Ariya dimostrano le potenzialità della nuova piattaforma», ha dichiarato Giovanny Arroba, Senior Design Director. «Gli sbalzi molto corti, la linea del tetto aggressiva e le grandi ruote offrono un aspetto elegante che bilancia in modo impeccabile sportività e lusso».