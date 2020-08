Il design del Trident presenta una forma pura e minimalista, con linee pulite ed essenziali, che incorpora il Dna dello stile Triumph, con i caratteristici incavi delle ginocchia all’altezza del serbatoio del serbatoio e alcuni richiami all’equilibrio della Speed Triple. Trident è costruito attorno a un potente e compatto motore a tre cilindri Triumph, progettato per portare per la prima volta tutti i vantaggi di un tre cilindri nella categoria, con il giusto equilibrio tra coppia a bassi regimi e potenza. «Questo prototipo segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per Triumph, dove il brief era tutto incentrato sul divertimento», conclude Steve Sargent, responsabile del prodotto della società inglese.