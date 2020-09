Autostyle Design Competition 2020, l’annuale appuntamento con il design promosso da Berman SpA in collaborazione con la nostra rivista e Wacom, si svolgerà quest’anno in digitale a causa degli eventi legati alla diffusione della pandemia di Covid19. La tradizionale convention di Mantova si sposta all’interno dei centri stile dei costruttori con dei webinar divisi in vari appuntamenti condotti dai protagonisti del design automobilistico internazionale. Gli incontri di Autostyle Digital Edition 2020 saranno quindi online e avranno cadenza settimanale ogni giovedì pomeriggio per due mesi. L’evento si aprirà con la “Plenaria” il 24 settembre, alla quale parteciperanno tutti i Design Center, i partner e gli studenti iscritti al concorso. A differenza degli anni precedenti, il premio non sarà suddiviso per categorie di auto, ma sarà assegnato all’unico studente che avrà ottenuto il miglior consenso dalla giuria per tutti i suoi bozzetti. Ecco il calendario degli incontri che si possono seguire registrandosi qui.

Maserati (October 1, 4 PM)

Volvo e Polestar (October 8, 4 PM)

Lamborghini (October 15, 4 PM)

Ford Cologne (October 22, 4 PM)

Toyota TEDD (October 29, 4 PM)

Fiat (November 5, 4 PM)

Pagani (November 12, 4 PM)

Alfa Romeo (November 19, 4 PM)

Dallara (November 19, 4 PM)