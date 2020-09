Il fianco è pulito, caratterizzato da una linea di cintura decisamente alta e da una superifce concava verso il basso tra i due archi passaruota che dona leggerezza al profilo. Il montante C, che riprende la grafica a listelli paralleli dei cerchi, scende velocemente verso il basso come una coupé. L’elemento che più definisce il posteriore è la grande fascia di Led a sviluppo orizzontale che si estende da parte a parte arrivando a cingere i fianchi della Vision-V. In alto, lo spoiler che ricorda quello delle vetture da competizione.