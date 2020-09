Desall, piattaforma dedicata al mondo del design e dell’innovazione, lancia insieme al gruppo SDF, un contest per realizzare gli interni della cabina di trattori a marchio Same. I partecipanti, che possono presentare la propria candidatura entro il 29 settembre, sono invitati a pensare ai bisogni degli operatori del settore agricolo e a tradurli in nuove soluzioni progettuali per gli interni della cabina, ripensando le aree comando e gli altri elementi.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i creativi (di età uguale o maggiore ai 18 anni) e il premio di 6.000 euro verrà assegnato su decisione del gruppo SDF tenuto conto dell’originalità, della fattibilità e della coerenza con il brief presentato. Maggiori informazioni disponibili all’indirizzo https://bit.ly/SDFinnovation .