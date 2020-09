L’armonia che caratterizza la Ferrari Portofino M risulta da un approccio totale al design in cui ogni elemento viene trattato come parte di un tutto, che prende le mosse dal grande successo del design della Portofino. Il potenziamento delle prestazioni della Ferrari Portofino M rispetto ha portato i designer del Centro Stile guidato da Flavio Manzoni a effettuare precisi e mirati interventi che puntano a evidenziarne le caratteristiche e a sottolinearne la sportività. Il paraurti anteriore è dotato di prese laterali imponenti e scultoree che conferiscono un look deciso e aggressivo al frontale. All’altezza dei passaruota è stato integrato un nuovo sfogo d’aria, nato dall’esigenza di ridurre la resistenza aerodinamica complessiva. Parte del flusso d’aria in uscita dalle masse radianti anteriori viene in esso convogliato e accelerato, così da incrementarne il potere estrattivo.