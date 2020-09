La Zero Concept offre uno sguardo sul futuro dei veicoli elettrici di Lynk & Co, marchio del gruppo Geely. La vettura è un veicolo a zero emissioni di lusso e andrà in produzione nel 2021 sulla nuova piattaforma “Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely”, un’architettura riservata esclusivamente alle auto elettriche che sarà utilizzata per tutti i nuovi veicoli elettrici del portafoglio del grande gruppo automobilistico cinese, tra cui spiccano Volvo e Lotus. Inoltre, l’architettura SEA si propone di essere open source, condivisibile quindi con altre case automobilistiche terze per il proprio sviluppo di veicoli elettrici.