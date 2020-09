Il fianco è definito da una sola linea che scorre fino al posteriore. «Qui troviamo una presa d’aria funzionale al raffreddamento del motore centrale. Nelle competitor abbiamo notato che tutto il disegno della vettura si sviluppa intorno alle prese d’aria, una scelta stilistica che abbiamo appositamente evitato per mantenere forme pure», continua Busse. L’abitacolo è stato progettato mettendo il conducente al centro. Ogni componente ha uno scopo ed è pensato per il guidatore. Forme semplici, pochi spigoli vivi e poche distrazioni. Due gli schermi, da 10 pollici: uno per il cockpit, l’altro per il Maserati Touch Control Plus (MTC Plus MIA).