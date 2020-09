La verniciatura è stata parzialmente levigata a mano per dare un senso di semplicità. Le saldature sono in risalto e diventano un motivo chiave del design mentre indicatori, specchietti esterni e la barra del paraurti sono stati tutti rimossi. La carrozzeria della vettura è stata allargata e abbassata, per una maggiore sportività. Gli interni sono stati disegnati seguendo un’impostazione corsaiola: il cruscotto è stato rimosso e sostituito con un tachimetro e indicatori del carburante analogici, mentre i sedili e il volante sono simili a quelli che si trovano sulle Formula 1.