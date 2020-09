Peugeot e Total hanno quindi avviato lo sviluppo dell’hypercar ibrida con un design iconico e motori elettrici in grado di raggiungere 500 chilowatt di potenza distribuiti su quattro ruote motrici. «La nuova categoria Le Mans Hypercar offre un’opportunità storica e senza precedenti di collaborazione tra team sportivi e di design. Il regolamento risponde pienamente al bisogno e alla voglia di Peugeot di incarnare la sua visione per il futuro nella sua prossima vettura da competizione: quella della neo-performance elettrica. L’aspetto dei veicoli non sarà più solo il risultato delle sessioni in galleria del vento, avremo uno spazio dedicato per creare un prodotto unico, iconico, che unisce prestazioni ed espressività. Abbiamo intenzione di sfruttare al meglio lo spazio di manovra offerto e siamo molto entusiasti di questo progetto», dice Matthias Hossann.