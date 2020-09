A Salon Privé, a Blenheim Palace, Touring Superleggera presenta in anteprima mondiale Touring Aero 3, l’ultima nata del carrozziere milanese che si ispira nelle linee alle vetture che hanno fanno storia dai ruggenti anni trenta fino agli anni cinquanta. La carrozzeria Touring fu la prima ad utilizzare la galleria vento per studiare l’aerodinamica e la “profilatura al vento” divenne sinonimo di carrozzerie affusolate realizzate per diversi costruttori, vetture che primeggiarono nelle competizioni in tutta Europa, dando vita ad una solida reputazione che combina efficienza aerodinamica, velocità e stile.