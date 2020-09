«Un dispositivo tecnologico compie davvero la sua missione quando è in grado di essere utilizzato in modo facile e intuitivo da quante più persone possibile». Klaus Zyciora, responsabile del design del gruppo Volkswagen, spiega come è stato sviluppato il piano di offerta della ID.3, la prima vettura del marchio tedesco costruita sulla piattaforma MEB. Ridurre, in questo caso, significa semplificare la vita dei clienti per creare un’empatia immediata. «La semplicità è la chiave di lettura della ID.3: facile da usare e facile da scegliere. Abbiamo appositamente razionalizzato l’offerta di allestimenti e sviluppato metodi di configurazione immediati, semplici e intuitivi».