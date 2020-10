A causa della situazione internazionale e delle limitazioni imposte dalla pandemia di coronavirus, la cerimonia di premiazione si è svolta in forma digitale ed è stata trasmessa da Torino sul canale YouTube del Car Design Award. Un fatto inedito nella storia del premio, ma anche un’occasione per il pubblico di tutto il mondo per assistere all’evento. «Questa è la prima cerimonia digitale della storia del Car Design Award, riconoscimento che, lo ricordiamo, va al team di design autore del progetto: grazie alla modalità online abbiamo la possibilità di collegarci da tutto il mondo per congratularci con loro ed entrare direttamente nel design center, là dove ha preso forma la vettura o la gamma di modelli che ha meritato il riconoscimento», ha osservato Silvia Baruffaldi, Direttore di Auto&Design e Presidente di Giuria del premio.