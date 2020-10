Ognuna delle 10 auto previste per questa serie limitata sarà realizzata come un abito cucito su misura per il cliente che, attraverso la scelta e la personalizzazione totale dei dettagli, sarà un attore fondamentale per la realizzazione della sua vettura. Sia le dimensioni, quasi 6 metri di lunghezza per 2 di altezza, che il confort degli interni la collocano nel mondo delle limousine: «Abbiamo progettato quest’auto scegliendo tecniche di lavorazione artigianali che si stanno perdendo, come la battitura a mano della carrozzeria, unendole a produzioni tecnologiche. Motoristi, pellettieri, battilastra, designer e progettisti che hanno lavorato al progetto sono eredi di una tradizione che ha reso le automobili italiane famose nel mondo», dice Marcello Meregalli, fondatore di Aznom.