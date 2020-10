«Per realizzare questo modello abbiamo pensato a chi avesse bisogno di una macchina da città compatta come la 500, ma che allo stesso tempo avesse bisogno di accedere più facilmente alla seconda fila di sedili», commenta Klaus Busse, responsabile del design del gruppo Fca in Europa. «La cosa bella è che la portiera d’acesso è rimasta della stessa dimensione di prima. Quindi se per qualsiasi motivo non si può o non si vuole aprire la porta posteriore si ha comunque lo stesso identico spazio d’accesso di berlina e cabriolet».