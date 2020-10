Tre colori, tre diverse ispirazioni. Petrol Blue opaco: è il colore che identifica Cupra. Rappresenta il Dna sportivo e sofisticato del marchio. Con la sua finitura matte, aggiungiamo carattere tecnico e intensità al colore. Grigio Magnetico opaco: la sua superficie doveva essere come la pietra. Questa tonalità ha al suo interno particelle metalliche che le conferiscono la durezza tipica dei minerali. Natura allo stato puro. Grigio Grafene: in parole semplici, è una lamina, come un unico strato di atomi di carbonio. Abbiamo voluto conferirgli un carattere piano e audace al tempo stesso. Ognuno dei colori è stato disegnato mescolando tinte e altri materiali come alluminio e mica, per ottenere l’effetto desiderato.