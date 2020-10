A 94 anni di età è scomparso Aldo Brovarone, designer piemontese responsabile dello stile di alcune delle più belle auto di tutti i tempi. Da sempre appassionato di aerei e automobili, dopo la Seconda Guerra Mondiale durante la quale è stato deportato in Polonia, conobbe Piero Dusio, fondatore della Cisitalia, azienda in cui inizio la sua carriera nel 1953 come responsabile dello stile. I progetti di Brovarone vennero subito notati dalla Pininfarina, società in cui entrò nel 1954 e dove lavorò per oltre trent’anni (dal 1974 come responsabile dell’ufficio stile).

Sono moltissime le vetture disegnate da Aldo Brovarone nell’arco della sua carriera alla Pininfarina. Dall’Alfa Romeo Duetto, alla Ferrari Dino 246 GT e GTS, dalla Ferrari 500 Superfast II (1960) alla Lancia Gamma Coupé. Gli ultimi progetti del designer piemontese sono stati realizzati per la carrozzeria torinese Stola: nel 1996 disegna per puro divertimento la Stola Dedica, prototipo costruito su telaio della Fiat Barchetta e dedicato a Gianni Agnelli, nel 1998 la Stola Abarth Monotipo. Nel nel biennio 2005-2006 le Porsche Ruf RK Spyder e Coupé per Studiotorino.