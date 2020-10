Immergendosi nel cuore del Nissan Design Europe, Horizon spazia dai designer ai responsabili del colore per arrivare ai modellatori di argilla e ai designer digitali. Attraverso aneddoti personali, i team svelano le loro passioni, ispirazioni e idee creative per Ariya, raccontando come il primo schizzo si sia trasformato in un concetto di design dettagliato. “L’innovazione si definisce guardando oltre l’orizzonte, esplorando i limiti della tecnologia e della creatività per realizzare qualcosa di nuovo ed emozionante. Questo è esattamente ciò che il design di Nissan Ariya rappresenta”, ha dichiarato Matthew Weaver, Vice President di Nissan Design Europe.