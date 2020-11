La BMW iNext sarà svelata l’11 novembre con un evento digitale e arriverà sul mercato nel 2021. Il Suv elettrico porta al debutto una nuova piattaforma sulla quale verranno realizzati altri modelli a zero emissioni, ibridi plug-in o dotati di motore termico. La vettura porta al debutto un nuovo sistema multimediale in grado di supportare la guida autonoma fino a livello 5. La iNext è stata progettata seguendo una direzione stilistica nuova fatta di volumi tondeggiante e assenza di spigoli e caratterizzata dall’ampia griglia frontale a sviluppo verticale. In attesa di vedere la versione di serie, ecco la design gallery della BMW iNext.