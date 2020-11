Il BMW Motorrad Definition CE 04 concept, mostra il futuro delle due ruote del costruttore premium tedesco. Trazione elettrica, design pioneristico e fuori dagli schermi e soluzioni di connettività innovative sono le sue tre caratteristiche principali. Il design introduce un nuovo concetto di estetica urbana. «Siamo riusciti a trasferire molti elementi innovativi e dettagli del concetto nel modello di produzione che arriverà. La trazione elettrica ci ha permesso di creare un design altamente distintivo che si differenzia chiaramente dallo stile convenzionale. Un design che segue le esigenze di base per una funzionalità semplice, un’estetica chiara e la realtà digitale in cui vivono gli utenti di oggi», dice Alexander Buckan, Head of Vehicle Design BMW Motorrad.