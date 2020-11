La designer di prodotti per la casa Rachel Griffin e lo sviluppatore di prodotti industriali Wisse Trooster parlano in un breve video della Mx-30, la prima auto elettrica di Mazda. La vettura è stata disegnata seguendo la filosofia stilistica Kodo Design del costruttore giapponese e tra gli elementi peculiari ci sono le tre porte “freestyle” che conferiscono all’abitacolo della Mazda MX-30 una silhouette personale ed elegante. All’interno sono stati anche introdotti materiali eco-compatibili e sostituite molte delle parti in vera pelle con un tessuto alternativo vegano. Di origine naturale è anche il sughero adottato per la consolle fluttuante sul tunnel, che offre uno spazio creativo di ricovero per gli oggetti.