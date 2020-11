LDA Design compie vent’anni. Il centro fondato da Luciano D’Ambrosio a Torino nel 2000 inaugura una nuova sede e festeggia due decenni di ininterrotta attività stilistica: «Un traguardo che ci riempie d’orgoglio, ma che per noi rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. Continuiamo il nostro lavoro con grande passione e determinazione», dice Luciano D’Ambrosio. La sua carriera nel mondo del design automobilistico è iniziata circa 40 anni fa, dopo una laurea conseguita al Royal College of Art di Londra e una prima occupazione al design center Ford di Colonia: «Tuttavia è qui in Italia che ho capito l’importanza di quella che chiamo concretezza dello stile. Il design non deve mai essere finalizzato a se stesso. Ho lavorato prima all’Italdesign, poi alla Bertone come Design Director degli esterni: queste due esperienze mi hanno formato in maniera radicale e ancora oggi cerco di tramandare ai miei designer ciò che ho imparato», continua D’Ambrosio.