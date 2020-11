«Sono sempre stato affascinato dalle Saab». Anders Warming, una carriera da designer in Volkswagen, Bmw, Mini, Borgard e oggi fondatore del centro stile Warming Design, ha immaginato linee, forme e contenuti della X-Ray Vision, la Saab del futuro. «Queste immagini mostrano la mia moderna interpretazione di un marchio che attualmente non c’è più ma che mi sta facendo sognare. Credo che ci possa essere un nuovo posto nel mondo per un’estetica di questo tipo». Ecco il progetto raccontato in un video.