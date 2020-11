Il progetto di realizzazione del nuovo laboratorio è iniziato nell’estate del 2019 e ha visto un intervento radicale su una struttura già esistente, trasformandola in uno dei laboratori di prova indipendenti più grandi d’Europa. Le società che si rivolgo a TÜV Italia per effettuare test di qualsiasi genere sui loro prodotti sono moltissime ed eterogenee e non mancano quelle legate all’automotive, nella fattispecie costruttori e fornitori. «Eseguiamo test su ogni tipo di materiale, lavoriamo ad esempio su moltissime componenti in carbonio per diversi marchi automobilistici. Una nostra consulenza può addirittura influire sul design di un modello: se le lamiere infatti sono saldate in un punto non conveniente, designer e progettisti dovranno intervenire sull’estetica della vettura», ci spiegano dall’azienda.