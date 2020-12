Attualmente il produttore sta lavorando a un disegno prodotto dai Led di un’ulteriore varietà che coinvolge anche il design dei fanali composto da forme geometriche riprodotte in tre dimensioni per una firma luminosa riconoscibile anche da dietro. «La tecnologia dell’illuminazione e il design della luce sono inseparabili per Audi. Grazie alle luci diamo alla vettura un volto inconfondibile, affinando ulteriormente il carattere del modello», dice César Muntada, Head of Audi Lighting Design.