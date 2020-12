Adrian van Hooydonk, responsabile del design BMW, parla di “haute couture” dell’auto. Andrea Zagato, la cui firma sottolinea la sportività della BMW Zagato Coupé presentata quest’estate a Villa d’Este, saluta la collaborazione con la casa tedesca come «un’ottima condivisione di due Dna che si completano a vicenda». Nata come idea al salone di Ginevra del 2011 e realizzata in poco più di un anno, la vettura ha finora raccolto unanimi consensi e sembra destinata a una produzione limitata, a cui potrebbe affiancarsi la versione roadster – anche questa frutto della collaborazione fra BMW e Zagato – che si è vista ad agosto a un altro concorso d’eleganza, quello di Pebble Beach.