Una velocità massima di oltre 410 km/h, un design aerodinamico altamente perfezionato e una tecnologia propulsiva da competizione sono gli elementi principali che definiscono la Jaguar Vision Gran Turismo SV, l’auto da corsa virtuale interamente elettrica sviluppata per il videogame Gran Turismo e costruita in scala reale come progetto di studio. «Le Jaguar create per le competizioni in pista e per la strada hanno da sempre condiviso il medesimo Dna, sia che si tratti della D-type o della XKss che della I-Pace o della I-Type. Quindi, quando al team di progettisti dietro la Vision GT Coupé è stato chiesto di creare la migliore auto elettrica da endurance per il videogame Gran Turismo, questi hanno iniziato a lavorare con gli ingegneri della SV e di Jaguar Racing per creare qualcosa di assolutamente speciale», dice Julian Thomson, Jaguar Design Director.