Rimangono tutti gli stilemi del Dna Discovery, come il cofano a conchiglia, il tetto rialzato e il vistoso montante C, ma il nuovo modello vi porta un’audace evoluzione esterna. La vettura offre ora una serie di migliorie del design che le donano una presenza più assertiva, con prese d’aria in tinta di carrozzeria che ne accentuano ulteriormente la linea di cintura. La nuova griglia frontale richiama il design Discovery Sport, contribuendo al look di famiglia. Il design deciso a nido d’ape è rifinito in tinta Atlas, come il lettering Discovery sul cofano.