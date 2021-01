La plancia è composta da un unico corpo di base, da cui pare sia stata tagliata via una fetta nella zona del conducente e in quella del passeggero anteriore. La sezione rientrante di fronte al guidatore alloggia gli schermi disponibili in diverse dimensioni fino a 10,25 pollici a seconda della versione scelta. Nella rientranza del lato passeggero si trova invece un elemento decorativo. Le bocchette di ventilazione, cinque in tutto, si ispirano al mondo dell’aviazione con i diffusori che ricordano le turbine di un aereo. Il pannello centrale della porta confluisce nel bracciolo senza linee di giunzione. La maniglia ha un profilo tubolare e si sviluppa in orizzontale.