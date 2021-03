Gruppi ottici che si allargano verso le ruote anteriori, affermando il carattere del frontale e riducendo inoltre la percezione dello sbalzo anteriore. Gli interni seguono il principio “Less is More”, creando per i sedili anteriori uno spazio aperto e confortevole, dotato di materiali premium tra cui un rivestimento in feltro per le portiere e, una premiere per Yaris, la plancia rivestita con materiale soft-touch per un ambiente più accogliente. La qualità è stata un obiettivo primario in termini di percezione tattile, funzionalità e consistenza di controlli, colori, illuminazione, forme, schemi e grafiche, per assicurare all’abitacolo un carattere più omogeneo.