L’iniziativa, chiamata “Drive for Design” e ideata da Mark Trostle, responsabile del design di Ram e Mopar, è sostenuta dal team Stellantis North America Product Design e rivolta a giovani studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni i quali potranno consegnare i loro progetti fino al 14 maggio 2021. Dopo una selezione iniziale, le candidature saranno giudicate da un gruppo di giudici qualificati dell’ufficio di progettazione dei prodotti di Stellantis Nord America. Il primo classificato si aggiudicherà una tavola Wacom MobileStudio Pro16, un incontro di revisione del prodotto con Ralph Gilles e Mark Trostle, la pubblicazione del progetto sui social media del gruppo Stellantis e una borsa di studio presso il “College for Creative Studies” di Detroit per un corso dal 12 luglio al 6 agosto. Clicca qui per tutte le ulteriori informazioni.