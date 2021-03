Jaguar Classic ha svelato la sua prima coppia di E-Type 60 Collection, due modelli costruiti per celebrare i 60 anni della mitica sportiva inglese. La vettura verà prodotta in edizione limitata in 12 esemplari. La E-Type fece il suo debutto mondiale al Salone di Ginevra il 15 marzo 1961. La reazione del pubblico all’unica coupé disponibile per i test drive fu così forte che Jaguar portò a Ginevra da Coventry durante la notte una seconda E-Type in versione roadster.