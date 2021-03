«Con la EV6 abbiamo puntato a creare un design distintivo e d’impatto utilizzando una combinazione di caratteristiche sofisticate e high-tech su volumi puri e ricchi». La filosofia di design “Opposites United” influenzerà lo stile di tutti i futuri modelli del costruttore coreano. La filosofia si basa su cinque pilastri chiave del design: Bold for Nature, interazione con la natura, Joy for Reason, unione di emotività e razionalità, Power to Progress, potenza e progresso, Technology for Life, nuove tecnologie e innovazioni per favorire interazioni positive tra uomini e macchine e Tension for Serenity, tensione tra forze opposte e contrasti creativi.