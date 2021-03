Da quel momento lo stile italiano ha continuato fortemente ad influenzare il designer giapponese. «L’influenza è tuttora molto forte. Ad esempio, anni fa, abbiamo presentato la “Vision Coupé”, un concept che in qualche modo voleva riprendere l’eleganza della “Luce Coupé” realizzata per noi da Bertone. La “Luce Coupé” rappresentava il simbolo dell’eleganza in Mazda». Oggi gli stessi principi si ritrovano nella Mx-30: «La Mx-81 era una vettura talmente innovativa che avevi l’impressione si facesse fisicamente largo tra le altre macchine. Era un’auto che, a livello di stile, sfidava tanti temi diversi. Ecco forse il senso della sigla “Mx” è quello del del voler arrivare a creare qualcosa di nuovo, sfidando le convenzioni. In questo senso l’Mx-30 e l’Mx-81 sono collegate. L’Mx-30 è la prima EV di Mazda ma non è solo questo. È una macchina che nasce con l’ambizione di raggiungere nuovi valori».