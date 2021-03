«Gli interni sono stati disegnati completamente in Europa. Il concept iniziale è stato definito dal nostro studio di Como, per continuare a Nizza una volta completato il trasferimento del design center a fine 2019», racconta Peter Balko, responsabile del design degli interni. «Inizialmente avevamo pensato di eliminare il tunnel centrale che unisce la consolle alla plancia, ma poi ha prevalso la questione ergonomica e abbiamo deciso di allungare lo schermo verso il basso e di collegare i due elementi con un tunnel». La Mercedes-Benz EQS farà il suo debutto sul mercato in agosto, mentre nelle prossime settimane saranno svelate anche le prime immagini degli esterni.