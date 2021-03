Il Pure Panel (composto da un display da 12 pollici per la strumentazione e da uno da 10 pollici per l’infotainment entrambi in un unico elemento) trasmette chiaramente tutte le informazioni al guidatore ed è intuitivo nell’utilizzo. Dalla consolle centrale è sparita la leva del cambio (nelle versioni automatiche) lasciando il posto a un selettore di marcia, una scelta che ha permesso di aumentare lo spazio di stivaggio. Completo il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, la cui grafica trasmessa dagli schermi spiega con un linguaggio grafico semplice le loro funzionalità. La nuova Mokka, in versione termica o elettrica, viene venduta in cinque allestimenti, Edition, Elegance, Gs Line, Gs Line+ e Ultimate.