Spinta da due motori elettrici da X kW di potenza, uno sull’asse anteriore e uno sul posteriore e alimentati da un pacco di batteriore al litio da 78 kWh (per un’autonomia di 420 km), la C40 Recharge ha interni moderni, in linea con gli ultimi modelli Volvo. Come sulla XC40 Recharge l’infotainment è stato sviluppato in collaborazione con Google ed è basato su un sistema operativo Android, fornendo così ulteriori servizi integrati da Google Maps a Google Assistant per una User Experience completa. La C40 Recharge entrerà in produzione questo autunno e sarà costruita insieme alla XC40 Recharge nello stabilimento del costruttore svedese a Ghent, in Belgio.