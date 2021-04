Prende il via la VII edizione del Premio Giovani Imprese Altagamma – Believing in the Future – che ha l’obiettivo di valorizzare e sostenere i futuri protagonisti del Made in Italy d’eccellenza. Il Premio si apre per il primo anno anche a candidature esterne che saranno vagliate dall’Advisory Board del Premio e quindi dal Board Altagamma. Altagamma, che riunisce le migliori aziende italiane dell’industria culturale e creativa, ogni anno è alla ricerca delle imprese italiane emergenti che operano nei settori rappresentati dalla Fondazione: moda, design, alimentare, gioielleria, velocità (nautica e motori), hotellerie & wellness e innovation.

Per determinare i finalisti 2021 è stato creato un Advisory Board composto da giornalisti, accademici e autorevoli esperti nei diversi settori: Silvia Baruffaldi, direttrice di Auto&Design; Gilda Bojardi, Interni; Alba Cappellieri, Museo del Gioiello Vicenza; Cesare Cunaccia, Lampoon e LUISS; Maddalena Fossati, Condé Nast Traveller; Barbara Lunghi, Borsa Italiana; Livia Peraldo Matton, Elle Decor Italia; Nicoletta Polla-Mattiot, How to Spend It – Il Sole 24 Ore; Fernanda Roggero, Il Sole 24 Ore; Maurizio Rossi, H-Farm; Sara Sozzani Maino, Vogue Italia e Vogue Talents e Luca Tremolada, Il Sole 24 Ore. Clicca qui per scoprire tutti i dettagli del premio.