Andrea Rosati è il nuovo Design Strategy Manager di Geely UK. Lo stilista italiano è già attivo presso la sede di Coventry del costruttore per guidare le attività di design strategico delineando approcci innovativi e stimolanti che rafforzino la definizione e la narrativa di ogni progetto del design studio.

Prima di ricoprire questo ruolo, Rosati ha passato gli ultimi sei anni della sua carriera in Jaguar Land Rover ricoprendo diverse cariche: nel 2015 è entrato nel gruppo inglese come Project Designer (C&M) per poi crescere come Senior Designer (2016) e Design Manager Brand Design (2019). Nel 2010 Andrea Rosati ha conseguito una laurea magistrale in Industrial Design al Politecnico di Milano.