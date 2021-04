Come già visto su altri modelli del costruttore tedesco, anche l’anteriore dell’A6 e-tron è caratterizzato da una grande griglia piena non più funzionale al raffreddamento della parte meccanica. I proiettori a Led sono più sottili e affilati mentre alla base del paraurti anteriore campeggia a chiare lettere la scritta e-tron. Tra le particolarità del modello c’è anche il tipo di vernice utilizzata, capace di riflettere una percentuale significativa dei raggio solari riducendo il calore all’interno. In questo modo gli occupanti utilizzeranno meno l’aria condizionata uno dei principali fattori che ha un impatto sul consumo di energia oltre al sistema di guida.